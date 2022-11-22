Politico: ЕС может расширить санкционные списки против граждан России
В рамках девятого пакета санкций ЕС может расширить списки жителей РФ
Брюссель,
22 ноября 2022, 10:14 — REGNUM Списки попадающих под ограничения физических лиц из России могут быть серьёзно расширены при принятии Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций. Об этом 22 ноября сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.
Санкции
Иван Шилов, ИА REGNUM
По информации последних, ранее страны Евросоюза «предложили длинные списки» таких лиц для внесения их в санкционные перечни, и в данный момент эксперты Еврокомиссии ведут их анализ.
При этом не уточняются имена конкретных лиц и их число для внесения их в санкционные списки в рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС.
Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что объёмы поставок российской нефти в Европу снизились на 90% и эти потоки были перенаправлены Россией в Азию.
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.