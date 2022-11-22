Брюссель, 22 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Списки попадающих под ограничения физических лиц из России могут быть серьёзно расширены при принятии Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций. Об этом 22 ноября сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По информации последних, ранее страны Евросоюза «предложили длинные списки» таких лиц для внесения их в санкционные перечни, и в данный момент эксперты Еврокомиссии ведут их анализ.

При этом не уточняются имена конкретных лиц и их число для внесения их в санкционные списки в рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что объёмы поставок российской нефти в Европу снизились на 90% и эти потоки были перенаправлены Россией в Азию.