Владивосток, 22 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Приморском крае благодаря нацпроекту «Культура» в 2022 году начали строить четыре дома культуры, в 16 учреждениях идёт капитальный ремонт, создаются модельные библиотеки и модернизируют детские школы искусств. На 2023 год запланированы капитальные ремонты театра кукол в Находке, краевого театра молодежи во Владивостоке, дворца культуры «Звезда» в Большом Камне, а также строительство несколько учреждений в сёлах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Алексей Молчановский «Актеры» театра

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Постепенно идёт приёмка уже отремонтированных по нацпроекту объектов. Так, в во Владивостоке после масштабного ремонта 22 ноября открылся краевой театр кукол.

Театр кукол значительно преобразился: стали просторнее фойе первого и второго этажей, появились две малые сцены. Ремонт проводили очень бережно, чтобы максимально сохранить уникальные элементы исторического здания, которому более 100 лет.

«Было очень важно сделать современным зрительный зал, сохранив историческую красоту, создать пространство для детей, взрослых, которое их будет привлекать и в котором им будет хорошо. Долго определялись с выбором цветов, деталей, элементов, всё получилось очень удачно. Надеюсь, что приморские зрители будут рады этим изменениям», — поделился художник-постановщик театра кукол, главный художник Приморской сцены Мариинского театра Пётр Окунев.

Отмечается, что во время ремонта полностью обновили интерьер, отреставрировали балконы и холлы, увеличили подъём подиума зрительного зала, заменили двери.

«Мы вернули бра на исторические места, восстановили утраченные элементы лепнины на потолочных балках, перенесли гардероб и радиоцех, в зрительном зале постелили ковровое покрытие, установили кресла и новые двери. Благодаря нацпроекту сделали многое для комфортного пребывания в театре. Ждём с нетерпением зрителей на премьеры», — добавила заместитель директора театра Елена Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, МХАТ имени Горького в Москве полностью изменит облик после ремонта и станет настоящей «сенсацией» для жителей и гостей города.