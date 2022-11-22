Одесса, Украина, 22 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На территории Одессы возобновились экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили 22 ноября киевские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Журналисты ссылаются на информацию властей Одессы и области. По их данным, в городе проходят экстренные отключения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшие проблемы с подачей электроэнергии на территории бывш. УССР наблюдаются в Киеве, Харькове и Одессе.