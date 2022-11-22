Канберра, 22 ноября 2022, 10:22 — REGNUM 1 декабря Сенату Австралии предстоит очень долгая ночь после того, как правительство успешно приняло предложение, согласно которому верхняя палата будет заседать на неопределенный срок, пока не будет рассмотрен законопроект о «территориальных правах». Об этом пишет газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра
Парламент Австралии. Канберра
JJ Harrison

По замыслу правительства, Сенат Австралии должен отменить так называемые «законы Эндрюса», которые запрещают Северной территории и Австралийской столичной территории принимать собственные законы об эвтаназии.

Как сообщалось ранее, в Сенате будут заседания в следующие две пятницы — редкий шаг, поскольку парламент обычно заседает только с понедельника по четверг. 1 декабря единственным вопросом на повестке дня будет законопроект о территориальных правах.

Сенат будет заседать «с 09:00 утра до перерыва», а перерыв может произойти только «после завершения рассмотрения законопроекта о восстановлении территориальных прав 2022 года или по предложению того или иного министра, в зависимости от того, что произойдет раньше».