Канберра, 22 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. 1 декабря Сенату Австралии предстоит очень долгая ночь после того, как правительство успешно приняло предложение, согласно которому верхняя палата будет заседать на неопределенный срок, пока не будет рассмотрен законопроект о «территориальных правах». Об этом пишет газета The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

По замыслу правительства, Сенат Австралии должен отменить так называемые «законы Эндрюса», которые запрещают Северной территории и Австралийской столичной территории принимать собственные законы об эвтаназии.

Как сообщалось ранее, в Сенате будут заседания в следующие две пятницы — редкий шаг, поскольку парламент обычно заседает только с понедельника по четверг. 1 декабря единственным вопросом на повестке дня будет законопроект о территориальных правах.

Сенат будет заседать «с 09:00 утра до перерыва», а перерыв может произойти только «после завершения рассмотрения законопроекта о восстановлении территориальных прав 2022 года или по предложению того или иного министра, в зависимости от того, что произойдет раньше».