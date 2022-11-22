Канберра, 22 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В своем стремлении раскрыть происхождение Млечного Пути группа астрофизиков из Австралии сделала необычное открытие о галактике Андромеды. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Spacegid.com Галактики

Международная команда, возглавляемая астрофизиком из Сиднейского университета, обнаружила доказательства того, что галактика Андромеды является «людоедом», растущим благодаря «колоссальным периодическим пиршествам». По сути, галактика Андромеды поглощает более мелкие галактики, отмечают ученые.

«Несколько лет назад мы обнаружили, что на дальних окраинах Андромеды в объектах, вращающихся вокруг нее, был признак того, что галактика не была пассивной, а поглощала в больших количествах другие планеты в две разные эпохи», — сказал журналистам ведущий автор исследования профессор Герайнт Льюис из Сиднейского университета.