Рубцовск, Алтайский край, 22 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) 22 ноября заявили о необходимости изучить предложения городских властей по улучшению законодательства в сфере ветхого и аварийного жилья. Как сообщает телеграм-канал парламентариев, проблемные вопросы касаются реализации национального проекта «Жилье и городская среда»: муниципалитет выкупает в собственность помещения, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, но сложность возникает с квартирами, на которые наложен арест. Тема требует изменения федерального законодательства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Стены дома на улице Спекова заполнены стекловатой

Собственники помещений, на которые наложен арест, неохотно идут в суды, так как понимают, что компенсацию, которую они получат, сразу снимут судебные приставы.

«Все это серьёзно тормозит темпы расселения. Ситуацию могло бы улучшить внесение изменений в федеральное законодательство, которые запретили бы снятие этих денег в пользу погашения долга. Такой механизм сейчас действует по социальным выплатам», — пояснил заместитель главы администрации города Рубцовска Олег Обухович.

Его предложение поддержала депутат АКЗС Надежда Дрюпина: «Размер выплат не дает возможности людям приобрести новое жилье, но они хотя бы могут использовать эти средства на аренду другого жилья, не оставаться на улице. Такие изменения в федеральное законодательство очень нужны».

Проблема с расселением из арестованного жилья существует также в Бийске и в Барнауле. «Если мы не будем вести работу по снятию арестов с жилья, то завершить программу будет очень сложно», — сказал председатель комитета ЖКХ администрации Барнаула Денис Ращепкин.

По данным минстроя региона, в крае сейчас более 80 помещений находятся под арестом и фактически тормозят программу расселения.

Актуальной также становится проблема сноса домов, признанных аварийными и расселенных по программе. По словам представителя Барнаула, в краевой столице объем таких домов больше, чем на других территориях. Затраты городского бюджета на снос только в 2022 году составили более 50 млн рублей.

Участники предложили проработать с профильными ведомствами варианты сноса домов и определения источника финансирования расходов за снос, либо механизма сноса за счет полученных материалов.

«Нам очень важно наращивать темпы по расселению из ветхого и аварийного жилья. Во всех городах разные практики решения этого вопроса, но понятно, что пересмотр подходов и механизмов в некоторых вопросах необходим, и без изменений в федеральное законодательство нам всех проблем не решить», — отметил Игорь Панарин.

Профильный комитет краевого парламента подробнее изучит вопрос, соберет предложения от муниципалитетов, чтобы затем подготовить предложения по изменению федерального законодательства в сфере ветхого и аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в алтайском наукограде — Бийске — за десять с лишним лет так и не удосужились решить проблему домов по улице Спекова 8, 8/1, 8/2, куда заселили переселенцев из аварийного жилья. Эти конструкции, нарушающее все мыслимые и немыслимые нормы (трёхэтажные коробки, состоящие исключительно из металлоконструкций, ДСП и гипсокартона, наспех заполненного стекловатой) даже по документам Росреестра проходят как «машино-место».

По условиям муниципальной программы, расселению подлежат 69 квартир, признанных непригодными для проживания, при этом всего в трех «спековских» домах 189 квартир, и все они могут быть признаны непригодными.

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