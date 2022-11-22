Президент Франции провел телефонный разговор с Зеленским о ситуации на Запорожской АЭС

Париж, , 10:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским после новых обстрелов Запорожской атомной электростанции, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства рассказал о беседе во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдавии. Президент объяснил переговоры «обстановкой, которая продолжает оставаться очень сложной».

Ранее Эммануэль Макрон также разговаривал с генеральным директором международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, около 45 стран и учреждений встретились в столице Франции, чтобы пообещать миллионы евро помощи Молдавии.

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