Париж, 22 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским после новых обстрелов Запорожской атомной электростанции, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Глава французского государства рассказал о беседе во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдавии. Президент объяснил переговоры «обстановкой, которая продолжает оставаться очень сложной».

Ранее Эммануэль Макрон также разговаривал с генеральным директором международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, около 45 стран и учреждений встретились в столице Франции, чтобы пообещать миллионы евро помощи Молдавии.

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