Премьер-министр Казахстана поставили задачу правительству с учетом итогов президентских выборов

Астана, , 10:11 — REGNUM В связи с тем, что Центризбирком Казахстана объявил об окончательной победе на президентских выборах действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева, основной задачей правительства страны будет реализация его предвыборной программы. Об этом 22 ноября объявил на заседании премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения», — сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что заявленная Токаевым главная цель — построение Справедливого Казахстана — предполагает, что всем ведомствам предстоит сосредоточиться на работе. Им необходимо обеспечить благополучные и безопасные условия жизни для жителей страны.

Напомним, после внесения поправок в конституцию Казахстана, президентский срок в республике продлён до семи лет. При этом данный пост запрещается занимать более одного раза.

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