Пенсионный фонд РФ перечислил негативные эффекты от индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 10:08 — REGNUM Пенсионный фонд России неоднократно рассматривал возможность возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Но эта инициатива может привести к негативным последствиям, говорится в письме первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, передает 22 ноября РБК.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во-первых, по её мнению, возможная индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к сокращению уровня пенсий неработающих пенсионеров. Во-вторых, для индексации потребуются дополнительны траты из федерального бюджета страны в размере 0,5 трлн рублей

Также Петрова отметила, что отказ от индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не сильно изменили показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России.

Кроме того, в ПФР напомнили, что для неработающих граждан пенсия является единственным источником дохода. Тогда как работающие пенсионера помимо пенсии получают ещё и зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам правительство России не поддержало.

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