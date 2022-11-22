Москва, 22 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России неоднократно рассматривал возможность возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Но эта инициатива может привести к негативным последствиям, говорится в письме первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, передает 22 ноября РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Во-первых, по её мнению, возможная индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к сокращению уровня пенсий неработающих пенсионеров. Во-вторых, для индексации потребуются дополнительные траты из федерального бюджета страны в размере 0,5 трлн рублей.

Также Петрова отметила, что отказ от индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 2016 года не сильно изменил показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России.

Кроме того, в ПФР напомнили, что для неработающих граждан пенсия является единственным источником дохода. Тогда как работающие пенсионеры помимо пенсии получают ещё и зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам правительство России не поддержало.

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