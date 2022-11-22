Киев, 22 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Проведение обысков в Киево-Печерской лавре 22 ноября подтвердили в СБУ. Ранее об оперативных мероприятиях, которые проводит спецслужба на территории лавры, сообщили киевские СМИ.

Kievis.com Киево-Печерская Лавра

В СБУ заявили, что сотрудники ведомства проводят обыски в Киево-Печерской лавре для противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории бывш. УССР.

По информации спецслужбы, цель их действий заключается в недопущении «использования лавры как ячейки русского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ возбудило уголовное дело после песнопений о России на русском языке на территории Киево-Печерской лавры.