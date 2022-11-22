Санкт-Петербург, 22 ноября 2022, 10:17 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в региональном законе о тишине в качестве выходных дней планируют официально прописать субботу и воскресенье. Как поясняет 22 ноября корреспондент ИА REGNUM, это уточнение в закон понадобилось в силу того, что у многих жителей Петербурга разный рабочий график, выходные могут приходиться на будние дни, либо же в некоторых случаях может быть один выходной день на неделе. Поэтому депутаты считают важным уточнить наименование выходных дней.
Соответствующий проект закона будет рассмотрен на очередном пленарном заседании городского парламента. Законопроектом предлагается понимать субботу и воскресенье под «выходными днями», если они не объявлены рабочими в установленном федеральным законодательством порядке. Уточнение дней поможет в регулировании и правоприменении норм закона о тишине.
За нарушение покоя и тишины граждан в Петербурге предусмотрен штраф. В частности, запрещено делать ремонт с 8:00 до 12:00. Под запретом также перестановка мебели, крики и игра на музыкальных инструментах с 23:00 до 7:00. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение в Петербурге «закона о тишине» переданы сотрудникам полиции.
Напомним, что закон о тишине был принят в Петербурга ещё в 2013 году. За нарушения покоя жителей предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных — от 3000 до 10 000 рублей, а для юрлиц — от 10 000 до 15 000 рублей.
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Помимо этого в Петербурге планировали ввести штраф на владельцев шумных домашних животных, однако этот законопроект так и не был принят.
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