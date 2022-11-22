В Петербурге субботу и воскресенье установят выходными днями в законе о тишине

Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в региональном законе о тишине в качестве выходных дней планируют официально прописать субботу и воскресенье. Как поясняет 22 ноября корреспондент ИА REGNUM, это уточнение в закон понадобилось в силу того, что у многих жителей Петербурга разный рабочий график, выходные могут приходиться на будние дни, либо же в некоторых случаях может быть один выходной день на неделе. Поэтому депутаты считают важным уточнить наименование выходных дней.

Требуется тишина! Цитата из к/ф «Весёлые ребята». Реж. Григорий Александров. 1934. СССР

Соответствующий проект закона будет рассмотрен на очередном пленарном заседании городского парламента. Законопроектом предлагается понимать субботу и воскресенье под «выходными днями», если они не объявлены рабочими в установленном федеральным законодательством порядке. Уточнение дней поможет в регулировании и правоприменении норм закона о тишине.

За нарушение покоя и тишины граждан в Петербурге предусмотрен штраф. В частности, запрещено делать ремонт с 8:00 до 12:00. Под запретом также перестановка мебели, крики и игра на музыкальных инструментах с 23:00 до 7:00. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение в Петербурге «закона о тишине» переданы сотрудникам полиции.

Напомним, что закон о тишине был принят в Петербурга ещё в 2013 году. За нарушения покоя жителей предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных — от 3000 до 10 000 рублей, а для юрлиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

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Помимо этого в Петербурге планировали ввести штраф на владельцев шумных домашних животных, однако этот законопроект так и не был принят.

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