В КНР возложили на США ответственность за состояние двусторонних отношений
Министр обороны КНР: ответственность за состояние отношений США и Китая лежит на Вашингтоне
Пномпень, 22 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
Вместе с тем он отметил, что Китай придает большое значение развитию отношения с США, однако Вашингтон должен уважать ключевые интересы КНР. Фэнхэ добавил, что речь в том числе идет о тайваньской проблеме.
Глава минобороны КНР добавил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать. Он также подчеркнул, что вооруженные силы КНР способны обеспечить объединение страны.