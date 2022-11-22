Хельсинки, 22 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Финляндия в 2023 году проведёт несколько военных учений, в том числе с участием других стран. Об этом сообщает High North News.

FinnishGovernment Антти Кайкконен

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о проведении ряда военных учений на территории северной страны. В феврале военнослужащие проведут отработку оборонных действий «Северная оборона», в мае пройдут снайперские учения «Удар молнии», а мероприятия под названием «Лес» запланированы на июнь 2023 года.

Кроме того, в июне состоятся учения по противовоздушной обороне Arctic Challenge, которые затронут территории Финляндии, Швеции и Норвегии.

«Финляндия активно участвует в международных военных учениях. Это происходит в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью, укрепляет обороноспособность страны, а также повышает готовность к вступлению в НАТО. Активное участие Финляндии в учениях также способствует развитию сотрудничества с другими странами и укрепляет региональную безопасность», — сказал министр обороны Финляндии.

В общей сложности план учений вооруженных сил Финляндии на следующий год состоит из 89 мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Швеции Петер Хульквист и его финский коллега Антти Кайкконен, главнокомандующие вооруженных сил двух северных стран и их непосредственные подчиненные провели совместные учения.

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