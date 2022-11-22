В Сиднее мужчину обвинили в завозе в Австралию 281 кг наркотиков
В Австралии мужчину обвинили в контрабанде 281 кг наркотических веществ
Сидней, Австралия,
22 ноября 2022, 10:10 — REGNUM Жителю Сиднея было предъявлено обвинение в завозе в Австралию 281 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества были замаскированы под оливковое масло, сообщает телеканал Nine News.
Австралия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Федеральная полиция Австралии конфисковала партию наркотиков стоимостью 39 миллионов долларов еще 30 июля этого года. После этого 21 сентября офицеры провели обыск у подозреваемого, изъяв несколько телефонов и компьютер.
Мужчине было предъявлено обвинение на днях, и ожидается, что 22 ноября он предстанет перед судом.
В полиции заявили, что мужчина якобы связан с международной организованной преступной группировкой, которая ввозит незаконные наркотики на территорию Австралию при содействии байкерских банд.
История вопроса
Наркомания, или «синдром зависимости», - это патологическое влечение к употреблению наркотических веществ. Данный термин применяется для обозначения зависимости от веществ, признанных государством наркотическими. Регулярное употребление наркотикам приводит к психическим и соматическим расстройствам.
В некоторых странах имеются местные традиции употребления лёгких наркотических веществ. Так или иначе, большинство наркотиков запрещены практически во всех странах. Борьба с производством и распространением наркотиков ведётся в основном репрессивными мерами. В некоторых странах за производство, торговлю и употребление наркотиков установлены очень жёсткие санкции.
Как правило, наркотики производятся в странах с малоэффективным государством, а продаются главным образом в более богатых странах. Поэтому основным средством борьбы с наркобизнесом, приносящим огромные прибыли, является перехват поставок наркотиков.
В последнее время всё чаще высказывается мнение, что репрессивные меры неэффективны. С наркоманией предлагается бороться пропагандистскими методами, а в некоторых странах уже началась легализация лёгких наркотиков. Серьёзной проблемой является лечение и социализация бывших наркоманов.
По утверждениям некоторых экспертов, производством и распространением наркотиков занимаются некоторые государства и международные организации, не считающиеся преступными, а борьба с наркобизнесом только повышает цену наркотиков. Это косвенно подтверждается тем, что время от времени представители некоторых государств выступают с обвинениями в адрес лидеров других государств о покровительстве наркобизнесу.