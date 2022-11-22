В Австралии мужчину обвинили в контрабанде 281 кг наркотических веществ

Сидней, Австралия, , 10:10 — REGNUM Жителю Сиднея было предъявлено обвинение в завозе в Австралию 281 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества были замаскированы под оливковое масло, сообщает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Федеральная полиция Австралии конфисковала партию наркотиков стоимостью 39 миллионов долларов еще 30 июля этого года. После этого 21 сентября офицеры провели обыск у подозреваемого, изъяв несколько телефонов и компьютер.

Мужчине было предъявлено обвинение на днях, и ожидается, что 22 ноября он предстанет перед судом.﻿

В полиции заявили, что мужчина якобы связан с международной организованной преступной группировкой, которая ввозит незаконные наркотики на территорию Австралию при содействии байкерских банд.