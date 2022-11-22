Сидней, Австралия, 22 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жителю Сиднея было предъявлено обвинение в завозе в Австралию 281 килограмма наркотиков. Запрещенные вещества были замаскированы под оливковое масло, сообщает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Федеральная полиция Австралии конфисковала партию наркотиков стоимостью 39 миллионов долларов еще 30 июля этого года. После этого 21 сентября офицеры провели обыск у подозреваемого, изъяв несколько телефонов и компьютер.

Мужчине было предъявлено обвинение на днях, и ожидается, что 22 ноября он предстанет перед судом.﻿

В полиции заявили, что мужчина якобы связан с международной организованной преступной группировкой, которая ввозит незаконные наркотики на территорию Австралию при содействии байкерских банд.