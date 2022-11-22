Мельбурн, Австралия, 22 ноября 2022, 10:06 — REGNUM Согласно последнему опросу, поддержка лейбористского правительства в штате Виктория (второй по численности населения штат Австралии) упала, а это означает, что лейбористы и Коалиция могут рассчитывать примерно на одинаковое количество голосов. Об этом пишет газета The Age.
Опрос, проведенный компанией Resolve Strategic для издания The Age, показал, что при первичном голосовании лейбористы уступают целые семь процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами. Уровень их поддержки снизился до 36%. Между тем, при первичном голосовании рейтинг Коалиции вырос на пять процентных пунктов до 31%.
Если избирателей попросить отдать предпочтение одной из двух лидирующих политических сил, то лейбористы по-прежнему опережают Коалицию, но разрыв сократился. Лейбористы лидируют с 53% против 47% по сравнению с 59% против 41%, зафиксированным в конце октября.
В опросе, проведенном в период с 16 по 20 ноября, приняли участие около 1000 жителей Виктории.