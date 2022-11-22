Мельбурн, Австралия, 22 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу, поддержка лейбористского правительства в штате Виктория (второй по численности населения штат Австралии) упала, а это означает, что лейбористы и Коалиция могут рассчитывать примерно на одинаковое количество голосов. Об этом пишет газета The Age.

St. Johann Карта Австралии с подписями штатов

Опрос, проведенный компанией Resolve Strategic для издания The Age, показал, что при первичном голосовании лейбористы уступают целые семь процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами. Уровень их поддержки снизился до 36%. Между тем при первичном голосовании рейтинг Коалиции вырос на пять процентных пунктов до 31%.

Если избирателей попросить отдать предпочтение одной из двух лидирующих политических сил, то лейбористы по-прежнему опережают Коалицию, но разрыв сократился. Лейбористы лидируют с 53% против 47% по сравнению с 59% против 41%, зафиксированным в конце октября.

В опросе, проведенном в период с 16 по 20 ноября, приняли участие около 1000 жителей Виктории.