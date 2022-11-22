Воронеж, 22 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности управления жилищно-коммунального хозяйства Воронежа назначен Игорь Черенков. Это следует из информации, размещённой на сайте администрации города, предаёт 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

Данные о том, что Черенков занял пост и. о. руководителя управления ЖКХ, появилась в разделе «Структура».

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Воронежа, Черенков, который занимал пост заместителя начальника управления, начал исполнять обязанности руководителя после ухода с поста Дмитрия Соломахи (с 9 ноября он возглавил Госжилинспекцию Воронежской области) — это сложившаяся практика. Об официальном назначении нового руководителя управления ЖКХ Воронежа в администрации города обещали сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Черенков занимал пост руководителя управления ЖКХ Воронежа и был с него уволен в феврале 2017 года из-за многочисленных случаев обрушения снега и наледи на прохожих ещё в бытность нынешнего губернатора Александра Гусева мэром Воронежа. Однако в мэрии Игорь Черенков остался, перейдя на должность заместителя начальника управления.