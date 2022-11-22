Министры иностранных дел Южной Кореи и Кении обсудили вопросы развития сотрудничества

Сеул, , 10:08 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 22 ноября в Сеуле с кенийским коллегой Альфредом Мутуа, который сопровождает президента Кении Уильяма Руто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский дипломат выразил надежду на то, что визит президента Кении в Сеул, состоявшийся впервые за последние 32 года, углубит отношения дружбы и сотрудничества между странами.

Пак Чин отметил, что Кения является экономическим и логистическим центром Восточной Африки, а также страной-партнером для сотрудничества в сферах экономики и развития. Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в таких областях, как ядерная энергетика, и высоко оценил тот факт, что Кения, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, играет ведущую роль в урегулировании конфликтов в Африке.

В свою очередь, Альфред Мутуа сообщил о необходимости расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения и обороны, и выразил надежду на расширение экономического сотрудничества, включая увеличение объёмов инвестиций.

Он выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися провокациями со стороны КНДР, а также согласился с необходимостью того, что Совет Безопасности ООН и международное сообщество должны ответить на действия Пхеньяна.

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