Канберра, 22 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 22 ноября премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас представил пакет помощи в размере 51,6 миллиона долларов, поскольку его штат готовится к обширным наводнениям. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Малинаускас сказал журналистам, что в районе Риверлендс следует ожидать эвакуации и отключения электроэнергии. Он предупредил, что уровень воды в реках потенциально останется высоким до весны 2023 года.

В свою очередь казначей Стивен Маллиган объявил, что гранты в размере до 50 000 долларов будут доступны для частных операторов, которые захотят установить собственные дамбы и защитные сооружения от паводковых вод.

Семьи, которые должны быть эвакуированы, будут иметь право на 1000 долларов на семью. Еще по 1000 долларов предоставят людям, чтобы оплатить их первые две недели проживания на новом месте.