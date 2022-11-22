Тегеран, , 10:01 — REGNUM На ядерном объекте Фордо в Иране началось обогащение урана до 60%. Об том сообщает иранское агентство ИСНА.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, на объекте началось обогащение урана до 60%. Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что Тегеран обогатит уран до 60%, если того потребуют интересы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства иностранных дел Ирана указал на прозрачность мирной ядерной программы Ирана и выразил сожаление в связи с принятием антииранской резолюции в политических целях.