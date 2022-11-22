Депутат: Путин вновь подчеркнул, что для России важны традиционные семейные ценности

Красноярск, , 10:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, насколько для нашей страны важны традиционные семейные ценности. И в реализации этих ценностей он последователен. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина («Единая Россия»), комментируя информацию о том, что Владимир Путин подписал закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В пандемийное время многодетные семьи, беременные женщины получили беспрецедентные меры поддержки. И политика это не разовая, а постоянная. Более того, она нацелена на расширение категорий граждан, что и подтверждает одно из последних решений президента», — отметила парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно подписанному президентом закону, с 1 января 2023 года женщины, ожидающие ребёнка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.