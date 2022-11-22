Целинный район, Курганская область, 22 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В курганскую деревню, где при пожаре погибли трое детей, выехали уполномоченный по правам ребёнка в регионе Алёна Лопатина и представители соцзащиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Ada Be Пожар в доме

Напомним, трагедия произошла утром 22 ноября в деревне Подуровка Целинного района в частном жилом доме на улице Степной. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трёх детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения, которые проживали в сгоревшем доме. С места происшествия госпитализированы двое мужчин. Предварительно установлено, что причинами пожара могли стать неисправность печного и электрооборудования.

Выяснилось, что дети проживали вместе с опекуном — родным дедушкой 1963 года рождения. Мать лишена родительских прав, отца нет. Опекун и его сын 1995 года рождения доставлены с ожогами третьей степени в больницу. В администрации Целинного района пояснили, что семья находилось под патронажем социальных служб. Перед началом отопительного сезона, в октябре 2022 года, сотрудники органов системы профилактики проверили в вышеуказанном доме исправность печного оборудования и установленного автономного пожарного извещателя.

«При посещении семьи, печь и извещатель находились в исправном состоянии. Главе семьи напомнили о мерах пожарной безопасности и вручили памятки», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).