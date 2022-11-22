Мигель Диас-Канель соболезнует в связи со смертью Пабло Миланеса

Гавана, , 09:58 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования в связи со смертью кубинского певца, композитора и участника культурного движения «нуэва трова» Пабло Миланеса. Об этом он написал в своём аккаунте в одной из соцсетей.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

«Скончался Пабло, читаем мы, проснувшись во вторник утром в России, и боль приходит вместе с новостями. Не стало одного из наших величайших музыкантов», — написал Диас-Канель.

Он назвал Пабло Миланеса голосом, «который неразрывно связан с саундтреком нашего поколения»: «Мои соболезнования вдове и детям [музыканта], а также Кубе».

Ранее испанские СМИ сообщили о кончине Пабло Миланеса на 80-м году жизни в Мадриде.

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