Якутск, 22 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Арктический центр строганины намерены открыть в Якутии на фестивале, посвящённом блюдам национальной кухни республики. Здание центра будет сделано в форме Быка холода, который является символом якутских морозов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе региональной ассоциации гостеприимства. Открытие приурочили к столетнему юбилею со дня создания Якутской АССР.

Пресс-служба администрации Шурышкарского района Строганина

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«Арктический центр строганины будет местом, где готовят национальные блюда из рыбы и мяса при низких температурах в вечной мерзлоте зимой и летом. Все блюда готовятся на льду», — говорится в сообщении.

Центр появится в усадьбе Атласовых, на территории этнического ресторана национальных блюд Якутии. Открытие арктического центра строганины запланировано на 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, вместо финансирования организации фестиваля «Зима начинается с Якутии» в 2022 году на средства из бюджета Якутска закупят подарки для детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса. В том числе в рамках фестиваля отменили проведение конкурса строганины, но фестиваль «Вкус Якутии» состоится.