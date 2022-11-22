Водитель перевозившего нелегалов микроавтобуса устроил масштабную аварию в Софии

София, , 09:58 — REGNUM По меньшей мере трое полицейских получили ранения различной степени тяжести в результате масштабной аварии на кольцевой автодороге в столице Болгарии Софии. Об этом 22 ноября сообщает БНР.

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По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром, когда микроавтобус, в салоне которого находилось 10 нелегальных мигрантов, врезался в ходе погони в полицейский автомобиль. Как утверждают правоохранители, водитель микроавтобуса совершил умышленный таран патрульной машины.

Пострадавшие стражи порядка доставлены в одну из центральных софийских клиник. Нелегалы, гражданство которых не уточняется, задержаны.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации крупной программы по борьбе с незаконным пересечением государственной границы.