В Госдуме объявили о преследовании Зеленского по всему миру
Депутат Госдумы Луговой призвал объявить Зеленского законной целью Вооруженных сил РФ
Москва,
22 ноября 2022, 09:57 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский должен стать законной целью российских вооруженных сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«А Зеленскому перед сном рекомендую засыпать с книгой Павла Судоплатова, где четко, ясно и понятно расписано его будущее. Ему не помогут специально созданные подразделениями ЦРУ объекты, на которых он и его окружение могли бы скрываться после нашей победы», — зяавил Луговой.
Он убежден, что Зеленскому не уйти возмездия.
«Мы их будем преследовать по всему миру, и они будут все уничтожены. Зеленский должен стать законной целью наших вооруженных сил», — подчеркнул парламентарий.
Читайте также: В Турции заявили, что Запад больше не поощряет фантазии Зеленского
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.