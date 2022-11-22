Депутат Госдумы Луговой призвал объявить Зеленского законной целью Вооруженных сил РФ

Москва, , 09:57 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский должен стать законной целью российских вооруженных сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«А Зеленскому перед сном рекомендую засыпать с книгой Павла Судоплатова, где четко, ясно и понятно расписано его будущее. Ему не помогут специально созданные подразделениями ЦРУ объекты, на которых он и его окружение могли бы скрываться после нашей победы», — зяавил Луговой.

Он убежден, что Зеленскому не уйти возмездия.

«Мы их будем преследовать по всему миру, и они будут все уничтожены. Зеленский должен стать законной целью наших вооруженных сил», — подчеркнул парламентарий.

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