Ульяновск, 22 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Ульяновске задержан подозреваемый в серии мошенничеств под предлогом «родственник попал в ДТП». В настоящее время пострадавшими считаются 11 пенсионеров, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Массовый обман пожилых граждан стали регистрировать в Ульяновске в середине ноября, схема была схожей: пенсионерам звонил неизвестный и убеждал, что их близкий родственник совершил ДТП. Якобы для избежания уголовной ответственности аферист просил передать крупную сумму денег, которую доверчивые жители отдавали приезжавшему курьеру.

В совершении преступления подозревают 19-летнего жителя Инза Ульяновской области, у которого полицейские изъяли часть похищенных средств. Задержанный сообщил стражам порядка, что нашёл в интернете объявления о «лёгком заработке»: по данным следствия, он забирал у пенсионеров деньги, оставляя процент от вырученной суммы себе, а остальные переводил на неизвестные счета.

В настоящее время полиция установила 11 пострадавших пенсионеров, ущерб оценивается в 1 млн рублей: в Ленинском районе зарегистрировано семь фактов мошенничества, в Засвияжье — три, в Железнодорожном районе — один.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся дополнительные мероприятия.

В УМВД напоминают, что чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, которых запугивают ложной информацией о ДТП и манипулируют доверчивостью. Правоохранители призывают жителей при поступлении таких звонков немедленно прекращать разговор и сразу перезванивать своим родным.

Отметим, что аферисты используют различные схемы обмана, в числе наиболее популярных — обещание «быстрого заработка» на инвестициях. Так, в августе жительница Заволжского района Ульяновска осталась без денег и квартиры, желая заработать на брокерской платформе и попавшись на уловки мошенников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Ульяновской области лжесотрудницы социальной защиты обкрадывали пенсионерок.

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