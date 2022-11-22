Севский район, Брянская область, , 10:04 — REGNUM Тело мужчины со следами криминальной смерти обнаружено в лесополосе около села Первомайское Брянской области. В убийстве подозревают 18-летнего юношу из Севского района и 26-летнего жителя посёлка Суземка, сообщили корреспонденту в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

По версии следствия, 31 октября в Севске в одном из частных домов по улице Маяковского между злоумышленниками и местным жителем произошла ссора. Подозреваемые несколько раз ударили мужчину топором по голове, погрузили его в багажник и вывезли в лес. Там они убили его, тело оттащили в яму и прикрыли ветками.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам 21 ноября предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда они заключены под стражу.