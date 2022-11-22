Bloomberg: РФ сократила поставки нефти в Европу, перенаправив потоки в Азию
Bloomberg: Россия снизила поставки нефти в Европу на 90%, перенаправив эти потоки в Азию
Вашингтон,
22 ноября 2022, 09:55 — REGNUM Объёмы поставок российской нефти в Европу снизились на 90% и эти потоки были перенаправлены Россией в Азию. Об этом 22 ноября сообщает американское агентство Bloomberg.
Нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отмечается, что до вступления в силу новых антироссийских санкций Евросоюза в энергетической сфере осталось меньше двух недель.
Также указывается, что в феврале Россия каждый день поставляла в Европу 1,2 млн баррелей нефти, а к осени этот объём стал составлять 95 тыс. баррелей ежесуточно. При этом добавляется, что на данный момент три четверти загружаемого в портах Балтийского моря российского сырья направляется в Азию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Финляндия вернет российским компаниям более 800 железнодорожных вагонов, которые оказались блокированы на финской территории из-за санкций против России
История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.