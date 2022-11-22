Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Объёмы поставок российской нефти в Европу снизились на 90% и эти потоки были перенаправлены Россией в Азию. Об этом 22 ноября сообщает американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что до вступления в силу новых антироссийских санкций Евросоюза в энергетической сфере осталось меньше двух недель.

Также указывается, что в феврале Россия каждый день поставляла в Европу 1,2 млн баррелей нефти, а к осени этот объём стал составлять 95 тыс. баррелей ежесуточно. При этом добавляется, что на данный момент три четверти загружаемого в портах Балтийского моря российского сырья направляется в Азию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Финляндия вернет российским компаниям более 800 железнодорожных вагонов, которые оказались блокированы на финской территории из-за санкций против России.