Астана, 22 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Казахстане ввели схему, которая должна исключить вероятность возникновения дефицита сахара в стране. Об этом 22 ноября на совещании объявил вице-премьер республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар на полках

Он сообщил, что каждый регион страны был прикреплён к одному из заводов по производству сахара. Теперь местным властям нужно будет выделять оборотные средства, чтобы обеспечить производство продукта.

«В этом году мы себя будем обеспечивать собственным сахаром на 100%. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно, но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет», — заявил Жумангарин.

Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова из-за дефицита сахара в стране, вызванного созданием монополии при его распределении. На его место был назначен Жумангарин, ранее возглавлявший Агентство по защите и развитию конкуренции, которое выявило схему организации дефицита.