Бухарест, 22 ноября 2022, 09:54 — REGNUM В военном параде в честь национального праздника Румынии — Дня единения, отмечаемого 1 декабря, в нынешнем году примут активное участие военные подразделения из ряда стран НАТО, включая США, Италию и Испанию, а также не входящей в блок Молдавии. Об этом 22 ноября сообщает бухарестская информационная служба HotNews.
«Присутствие этих представительских отрядов на национальном мероприятии отражает углубление отношений сотрудничества между румынской армией и армиями в рамках двусторонних программ, совместных учений или международных миссий», — говорится в пояснительной записке оргкомитета парада.
Предполагается, что министерство обороны Румынии выделит дополнительные бюджетные средства на транспорт, размещение и питание 600 зарубежных военных.
Напомним, в ежегодном параде в центре Бухареста традиционно участвуют все рода войск и сотни единиц техники.