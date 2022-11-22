В Румынии пройдет парад с участием военнослужащих США, Италии и Молдавии

Бухарест, , 09:54 — REGNUM В военном параде в честь национального праздника Румынии — Дня единения, отмечаемого 1 декабря, в нынешнем году примут активное участие военные подразделения из ряда стран НАТО, включая США, Италию и Испанию, а также не входящей в блок Молдавии. Об этом 22 ноября сообщает бухарестская информационная служба HotNews.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Присутствие этих представительских отрядов на национальном мероприятии отражает углубление отношений сотрудничества между румынской армией и армиями в рамках двусторонних программ, совместных учений или международных миссий», — говорится в пояснительной записке оргкомитета парада.

Предполагается, что министерство обороны Румынии выделит дополнительные бюджетные средства на транспорт, размещение и питание 600 зарубежных военных.

Напомним, в ежегодном параде в центре Бухареста традиционно участвуют все рода войск и сотни единиц техники.