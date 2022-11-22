Китай назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Глава минобороны Китая назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
Вашингтон,
22 ноября 2022, 09:52 — REGNUM Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, заявил 22 ноября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
КНР и Тайвань
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — заявил Фэнхэ на встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин заявил, что важно поддерживать диалог между США и КНР для уменьшения рисков в отношениях.
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История вопроса
Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».
С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.
Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.