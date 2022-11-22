Вашингтон, 22 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, заявил 22 ноября министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — заявил Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остин заявил, что важно поддерживать диалог между США и КНР для уменьшения рисков в отношениях.

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