Роспотребнадзор заявил о вакцинации от гриппа более 40% населения

Москва, , 09:49 — REGNUM В России от гриппа вакцинировались свыше 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от общей численности населения страны, сообщили 22 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Прививка от гриппа Nikatv.ru

В ведомстве отметили, что в РФ сохраняется тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа.

При этом гражданам напомнили, что прививочная кампания против гриппа продолжается во всех регионах России. Прививку могут сделать все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 25 октября, от гриппа были привиты свыше 40,9 млн человек.

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