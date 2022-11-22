В Ярославской области жители ЛДНР получили российские паспорта
В Ярославской области новые граждане принесли присягу России
Ярославль,
22 ноября 2022, 09:59 — REGNUM Жители ЛДНР, проживающие в пункте временного размещения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, получили российские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области. Церемония прошла 21 ноября.
Новые граждане России
УМВД России по Ярославской области
«В торжественной обстановке они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, историю и традиции», — рассказали в пресс-службе ярославского МВД.
После принятия присяги гражданам вручили паспорта и экземпляры Конституции.
История вопроса
Миграция или в переводе с латинского "переселение" бывает внешней, то есть между государствами, и внутренней - в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой правовую связь гражданина и государства, с вытекающими из этого правами и обязанностями, удостоверяется разными способами. Введение паспортов для населения носит название паспортизации. Начало этому явлению было положено в XV веке для того, чтобы отделить от остальной части общества нищих и бродяг. В Советском Союзе единая паспортная система в ряде населённых пунктов была введена 27 декабря 1932 года.