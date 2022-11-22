Ярославль, 22 ноября 2022, 09:59 — REGNUM Жители ЛДНР, проживающие в пункте временного размещения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, получили российские паспорта. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области. Церемония прошла 21 ноября.

Новые граждане России
Новые граждане России
УМВД России по Ярославской области

«В торжественной обстановке они поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, историю и традиции», — рассказали в пресс-службе ярославского МВД.

После принятия присяги гражданам вручили паспорта и экземпляры Конституции.