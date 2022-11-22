Забайкальские военнослужащие учатся разминированию и преодолению минно-взрывных заграждений

Чита, , 09:50 — REGNUM Мобилизованные военнослужащие, проходящие подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа в Забайкалье, изучают устройство инженерных заграждений, способы разминирования местности, объектов и методы преодоления минно-взрывных заграждений, сообщили 22 ноября в пресс-службе ВВО.

Мобилизованные военнослужащие в Забайкалье учатся разминированию и преодолению минно-взрывных заграждений Пресс-служба ВВО

Под руководством офицеров — специалистов инженерных войск бойцы на полигоне «Песчанка» учатся электрическому и огневому способу подрыва элементов конструкции из дерева, стали, кирпича, камня, бетона и железобетона.

Перед проведением мероприятий боевой подготовки военнослужащие проходят инструктаж по неукоснительному соблюдению требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами и инженерными боеприпасами, рассказали в пресс-службе ВВО.

Военнослужащих обучают устанавливать противопехотные и противотанковые мины, самодельные взрывные устройства и невзрывные заграждения. Также мобилизованные осваивают оперативное оборудование фортификационных сооружений, в том числе окопов, блиндажей и ходов сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, часть мобилизованных в Забайкалье уже завершили процесс подготовки и боевого слаживания и отбыли к месту дислокации. Накануне, 21 ноября, руководитель администрации города Читы Александр Сапожников решил, что он как десантник с боевым опытом принесет больше пользы в качестве участника спецоперации РФ на территории б. УССР, и заявил об отставке.

Решение бывшего сити-менеджера поддержали губернатор Забайкалья Александр Осипов и глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов. Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Читы будет назначен через конкурсную процедуру.

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