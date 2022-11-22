Джакарта, 22 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Чианджур, провинция Западная Ява, чтобы убедиться, что жертвам землетрясения оказана надлежащая помощь, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

По прибытии на место глава государства непосредственно увидит последствия произошедшего землетрясения магнитудой 5,6. Президент посетит больницы, районы, пострадавшие от стихийных бедствий, а также пункты эвакуации.

Президент хочет проверить материально-техническую помощь, такую как продукты питания, напитки, медикаменты, предметы первой необходимости и другую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что 103 человека погибли в результате сильного землетрясения на Яве.

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