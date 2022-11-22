Министр обороны Южной Кореи обсудит с коллегами из стран АСЕАН вопросы сотрудничества

Сеул, , 09:48 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп примет участие в ежегодном совещании глав оборонных ведомств АСЕАН+, которое состоится в Камбодже с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что мероприятие пройдет под лозунгом «Солидарность во имя согласованной безопасности».

Известно, что министр планирует провести двусторонние встречи с коллегами из Австралии, Вьетнама, Филиппин, Китая и Камбоджи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности. Встреча с представителем Камбоджи состоится уже 24 ноября.

Ежегодная встреча, в которой принимают участие главы оборонных ведомств десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и восьми других стран, включая США и Японию, призвана способствовать региональному миру и безопасности посредством многостороннего сотрудничества.