Сеул, 22 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп примет участие в ежегодном совещании глав оборонных ведомств АСЕАН+, которое состоится в Камбодже с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что мероприятие пройдет под лозунгом «Солидарность во имя согласованной безопасности».

Известно, что министр планирует провести двусторонние встречи с коллегами из Австралии, Вьетнама, Филиппин, Китая и Камбоджи, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности. Встреча с представителем Камбоджи состоится уже 24 ноября.

Ежегодная встреча, в которой принимают участие главы оборонных ведомств десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и восьми других стран, включая США и Японию, призвана способствовать региональному миру и безопасности посредством многостороннего сотрудничества.