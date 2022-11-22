Лидер СРЗП Миронов просит Путина признать ветеранами боевых действий служащих Народной милиции ЛДНР

Москва, , 09:44 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину с предложением признать ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции ДНР, ЛНР и добровольческих формирований, участвующих в защите Донбасса с 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Принимая во внимание особую важность данного вопроса, прошу Вас рассмотреть возможность дать указание изучить предложение о признании ветеранами и инвалидами боевых действий военнослужащих Народной милиции Донецкой народной республики, Народной милиции Луганской народной республики и добровольческих формирований, участвующих с 2014 года в защите территории и народа Донбасса», — говорится в письме Миронова.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас по закону «О ветеранах» статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий устанавливается военнослужащим, а также сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, принимающим участие в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, ДНР, ЛНР начиная с 24 февраля 2022 года.

«Согласитесь, что будет справедливо, что те, кто восемь лет защищает весь русский мир от нацизма, получит такой же статус», — сказал Миронов.