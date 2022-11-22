Штат Северная Каролина, США, , 09:44 — REGNUM Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы правильно надеть фартук. Инцидент произошёл на ужине с военными в Северной Каролине.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время посещения военной базы американский президент вместе с супругой Джилл находился у стола раздачи блюд. Он взял в руки фартук и некоторое время перебирал его в руках, пытаясь понять, как его надеть.

Когда элемент одежды всё же поддался, выяснилось, Байден надел его неправильно. Пришлось повторить действие с помощью окружавших президента людей, в том числе жены и морпеха.