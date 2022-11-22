FP: конфликт на территории б. УССР рассорил самые могущественные страны Европы

Париж, , 09:43 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде. Об этом пишет обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

Германия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Париж осыпает Берлин критикой. Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale? Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином», — цитирует ее РИА Новости.

По ее мнению, в европейских странах на протяжении последних лет существовало «разделение труда», которое устраивало Германию и Францию.

Так, отметила она, ФРГ могла игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, тогда как Франция, как ядерная держава и местом в Совбезе ООН, могла уделять больше сил внешней политике. Однако с годами эти отношения становились все более и более «несбалансированными». Конфликт на территории б. УССР обострил «основополагающее расхождение» между странами.

Головной болью Германии сейчас стало осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО. Кроме того, модель экономического роста Германии находится под угрозой как из-за санкций против России.