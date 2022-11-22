FP: конфликт в б. УССР обострил разногласия между Францией и ФРГ
FP: конфликт на территории б. УССР рассорил самые могущественные страны Европы
Париж, 22 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их, как никогда прежде. Об этом пишет обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.
По ее мнению, в европейских странах на протяжении последних лет существовало «разделение труда», которое устраивало Германию и Францию.
Так, отметила она, ФРГ могла игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, тогда как Франция, как ядерная держава с местом в Совбезе ООН, могла уделять больше сил внешней политике. Однако с годами эти отношения становились все более и более «несбалансированными». Конфликт на территории б. УССР обострил «основополагающее расхождение» между странами.
Головной болью Германии сейчас стало осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО. Кроме того, модель экономического роста Германии находится под угрозой из-за санкций против России.