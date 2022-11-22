Вашингтон, 22 ноября 2022, 09:46 — REGNUM Новые сотрудники требуются американской компании «Твиттер» (Twitter) после массовых увольнений, заявил её владелец, миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники.
Компанией, в которой насчитывалось 7,5 тыс. сотрудников, Маск руководит менее месяца. За это время количество сотрудников сократилось до 2,7 тыс. человек.
«В смысле критического найма я бы сказал, что разбирающиеся в написании программного обеспечения люди имеют высший приоритет», — приводит издание слова Маска, ссылаясь на частную запись.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум: либо они работают интенсивнее, либо уходят.
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